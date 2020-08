Uitverkoop bij Brantano opnieuw geannuleerd MDG ADN

13 augustus 2020

15u30

Bron: Belga 2 De uitverkoop bij schoenenketen Brantano is opnieuw geannuleerd. Dat zegt Sven De Scheemaeker van ACV Puls donderdag. De curatoren namen die beslissing in het licht van de overname van de keten, zegt hij.

De uitverkoop had normaal gezien maandag van start moeten gaan, maar werd opnieuw geannuleerd. Het is nu al de derde keer dat een geplande uitverkoop niet doorgaat. Volgens de vakbondsman gebeurt dat nu omdat er maandag gecommuniceerd zal worden over wie Brantano zal overnemen. Voor de overname van de keten zijn het moederbedrijf van Scapino, Ziengs Retail en het Duitse Deichmann in de running, zegt De Scheemaeker.

Personeel

"We verwachten maandag nieuws over de overnemer en zullen als vakbond dan ook rond de tafel gaan zitten om over de loon- en arbeidsvoorwaarden te spreken, en om te bekijken hoe we het vertrouwen kunnen herwinnen, want wat er bij FNG gebeurd is heeft diepe wonden geslagen", zegt de vakbondsman.



De Scheemaeker geeft aan dat er signalen zijn dat de overnemer heel wat winkels wil overnemen, en hij hoopt dan ook het personeel te kunnen enthousiasmeren om aan de slag te blijven. Om een succesvolle doorstart te maken, is ervaren personeel een grote meerwaarde, besluit De Scheemaeker.

Onderzoeksrechter

ACV Puls is verder tevreden dat de rechtbank een onderzoeksrechter heeft aangesteld om te onderzoeken welke misdrijven zijn gepleegd bij de failliete modegroep. De vraag is echter of één speurder voldoende is om alles te onderzoeken, en ACV vraagt ook om het onderzoek zo breed mogelijk te voeren.

“We bepleiten al sinds eind juni dat er een gerechtelijk onderzoek komt, dus we zijn tevreden met de aanstelling van de onderzoeksrechter”, zegt De Scheemaeker. “Het is echter belangrijk dat niet alleen het oprichterstrio het onderwerp van het onderzoek uitmaakt.”

Zo wil ACV Puls dat ook de stromannen in Nederland en België in het onderzoek worden gehaald, net als het advocatenkantoor gespecialiseerd in vernnootschapsrecht NautaDutilh en huisadvocate Elke Janssens. Zij had volgens De Scheemaeker bijna wekelijks overleg met Dieter Penninckx en het kantoor heeft volgens hem heel veel geld verdiend met de complexe structuren binnen FNG.

“Ook de revisoren, die de jaarrekeningen moesten controleren, hebben mogelijk boter op het hoofd, net als de raad van toezicht, die veel steken heeft laten vallen”, zegt De Scheemaeker. “Er is amper toezicht geweest en de raad was vooral een gezellig clubje.”

De vakbondsman pleit bovendien voor een sterker wettelijk kader, “zodat er niet opnieuw een Dieter Penninckx kan opstaan die net hetzelfde kan doen in een nieuwe setting”. Zeker nu we in een diepe economische crisis zitten, kunnen we ons dat als maatschappij niet permitteren, klinkt het nog.

