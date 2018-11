Uitvallen kerncentrales kost sommige consumenten 90 euro lh

06 november 2018

11u45

Bron: Belga 0 Consumenten die voor een variabel contract kozen, zien hun jaarfactuur voor elektriciteit met 90 euro stijgen als gevolg van het uitvallen van meerdere kerncentrales, zo heeft de federale energieregulator CREG becijferd.

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) becijferde in opdracht van premier Charles Michel (MR) en energieminister Marie Christine Marghem (MR) wat de impact op de prijzen is van de onbeschikbaarheid van meerdere kerncentrales. La Libre Belqique kreeg het rapport in handen.

Door het uitvallen van de centrales schoten de groothandelsprijzen voor elektriciteit immers de lucht in. Dat heeft ook een impact op de factuur van de klanten. Om die weerslag te becijferen, analyseerde de CREG de evolutie van de energiecomponent. Dat is het deel van de factuur dat slaat op de pure grondstof elektriciteit.

Wat blijkt: tussen september en oktober is de prijs van die energiecomponent voor een gemiddeld gezin gestegen met 38,8 procent, of een stijging op jaarbasis van 237 naar 327 euro. Met andere woorden: de totale jaarfactuur is negentig euro duurder geworden. De stijging geldt echter niet voor alle consumenten. Wie een vast contract heeft, zal er niets van merken. Zijn de pineut: klanten met een variabel contract en anderen die tussen september en oktober de elektriciteitsmarkt op hoefden.

Voor KMO's gaat het om een stijging met 28,25 procent, of een stijging van de energiecomponent van 3.353 naar 4.300 euro. Dat is een stijging van bijna duizend euro.

Intussen zijn de groothandelsprijzen voor elektriciteit wel gedaald, als gevolg van maatregelen om de energiebevoorrading te garanderen.

