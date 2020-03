Uitvaartsector: “Minder overlijdens in maart dan vorig jaar tijdens grieppiek” Joeri Vlemings

31 maart 2020

07u57

Bron: Radio 1 82 Ons land betreurt tot nu toe 513 overlijdens door het coronavirus. Dat is erg veel, maar toch spreekt de uitvaartsector van een “zeer normale maand”. Meer nog, er zijn dit jaar in maart minder mensen begraven dan tijdens de grieppiek vorig jaar. Dat zei Thomas Heiremans, ondervoorzitter en woordvoerder van Uitvaartunie Vlaanderen, op Radio 1.

Vanuit het buitenland bereiken ons schrijnende beelden van doodskisten die door het leger verplaatst worden, van lijken die niet in mortuaria maar in koelwagens geplaatst worden, van massabegrafenissen. Gelukkig niets daarvan bij ons. “Er is geen enkel capaciteitsprobleem”, bevestigde Thomas Heiremans in De Ochtend op Radio 1. “Er zijn lokaal wel enkele haarden, maar niemand van de begrafenisondernemers kampt op dit moment met een probleem.”

Opvallend is dat Heiremans het over een “zeer gemiddelde” en “zeer normale” maand maart heeft qua overlijdens. “Vorig jaar hadden we een zeer grote piek aan overlijdens door de griep”, aldus Heiremans. Die piek is er dit jaar niet, ook niet door het coronavirus. Volgens Heiremans is het best mogelijk dat de quarantainemaatregelen daar voor iets tussen zitten. “Mensen worden beschermd, ze worden binnengehouden, misschien dat ze daardoor noch aan het corona- noch aan het griepvirus overlijden.”

Waardig afscheid

De sector heeft zich volgens Heiremans qua bescherming “massaal voorbereid toen de epidemie in Italië begon te woekeren”. Toch moesten ook de begrafenisondernemers bij de overheid het tekort aan mondmaskers aankaarten. “Het is belangrijk dat we voldoende beschermend materiaal hebben, want een overledene is nog tot 72 uur na de dood besmettelijk”, aldus Heiremans.

In Vlaanderen kunnen familieleden nog altijd op een waardige manier afscheid nemen van hun geliefden. Dat gebeurt nu weliswaar altijd in intieme kring, maar er worden toch 20 à 30 personen toegelaten, waarbij de regels van social distancing worden gerespecteerd. “We willen er blijven staan voor de mensen, zodat het rouwverwerkingsproces op een goede manier kan worden ingeleid”, besloot Heiremans.

