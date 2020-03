Uitvaartsector krijgt richtlijnen om begrafenissen te laten verlopen in intieme kring Belga

19 maart 2020

14u47 6 Uitvaartunie Vlaanderen heeft enkele maatregelen gecommuniceerd naar zijn leden over hoe de uitvaartondernemers moeten omgaan met overlijdens in deze coronacrisis. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat contacten tussen de rouwende familieleden zo veel mogelijk beperkt worden.

Zo mogen nog maar twee familieleden van de overledene aanwezig zijn bij de besprekingen van de uitvaart. Slechts twintig rouwenden uit de intieme kring (met de naaste familie) mogen de afscheidsplechtigheid bijwonen. Verder mogen zowel de met het coronavirus besmette overledene, de kist, kruisjes en andere symbolen niet aangeraakt worden en is het schudden van handen niet toegelaten. Na de plechtigheid worden er ook geen koffietafels meer gehouden. Rouwenden moeten hun condoleances online overmaken.

‘Social distancing’

Ondervoorzitter en woordvoerder van Uitvaartunie Vlaanderen, Thomas Heiremans, laat weten dat alle leden de nieuwe maatregelen ontvangen hebben en ook zullen uitvoeren. "Als er een plechtigheid plaatsvindt, worden maximaal twintig personen toegelaten en worden de stoelen op anderhalve meter van elkaar gezet. Of dat nu in een kerk is of in een aula, die ruimten zijn meestal meer dan groot genoeg. Ook is er een beperkte tijd van plechtigheid voorzien; dat zijn geen diensten die uren duren."

Om het contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen zoveel mogelijk te vermijden, roept Heiremans op om de regels van 'social distancing' zo goed mogelijk te volgen. "We kijken zeer streng erop toe dat de mensen niet minder dan een anderhalve meter bij elkaar komen, elkaar geen handen schudden of omhelzen. Uiteindelijk is er altijd een ceremoniemeester bij die de uitvaart begeleidt en die de verantwoordelijkheid draagt om ervoor te zorgen dat de mensen in deze moeilijke omstandigheden een mooi afscheid kunnen krijgen, maar ook om erop toe te kijken dat de maatregelen die zijn opgelegd worden nageleefd."

“Italiaanse toestanden vermijden”

De uitvaartsector is klaar om een eventuele golf van overlijdens op te vangen. Heiremans raadt aan om de opgelegde maatregelen strikt te volgen om een piek in overlijdens, zoals de afgelopen dagen in Italië, zo veel mogelijk af te zwakken. "Wij zijn altijd klaar. Ik denk dat het zeer verstandig is om met z’n allen de communicatie van de overheid te volgen om ervoor te zorgen dat we geen piek krijgen in het aantal besmettingen. We zijn ervan overtuigd dat we anders ook een piek gaan krijgen in het aantal overlijdens". Maar volgens de woordvoerder telt Vlaanderen ook best veel uitvaartondernemers. "Ik vermoed dat die overlijdens zich niet gaan centraliseren op één bepaalde plek. Als die gespreid worden over een aantal uitvaartondernemers, gaan we zeker die piek aankunnen. Italiaanse toestanden moeten we zeker zien te vermijden.”