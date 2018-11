Uittredend burgemeester Zelzate eist hertelling stemmen om extreemlinkse PVDA uit coalitie te houden Daimy Van den Eede Tommy Thijs

11 november 2018

19u06

Bron: VTM Nieuws 43 Frank Bruggeman (VLD-SD), de uittredende burgemeester van Zelzate, heeft Binnenlandse Zaken gevraagd de stemmen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen te hertellen. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. Zo wil Bruggeman het extreemlinkse PVDA alsnog uit het bestuur houden.

“Er zijn genoeg elementen die bewijzen dat er stemmen ongeldig zijn verklaard die wel geldig waren”, zegt Bruggeman. “Als het verschil daardoor kleiner is, kan er weldegelijk iets veranderen.”

Gisteren raakte bekend dat de sp.a en de PVDA in de Oost-Vlaamse gemeente een coalitie zullen vormen. Een primeur, want met Geert Asman leveren ze de eerste PVDA-schepen van Vlaanderen.



Bruggeman vormde de afgelopen zes jaar een coalitie van 12 zetels op 23 tussen zijn VLD-SD, N-VA en CD&V-Vrij Zelzate. VLD-SD bleef op 14 oktober de grootste partij maar ging licht achteruit, terwijl sp.a de tweede partij werd en in zetels even groot werd als VLD-SD. Beide partijen hebben in de nieuwe gemeenteraad 7 zetels.

PVDA behield zijn 6 zetels, samen heeft de nieuwe sp.a-PVDA-coalitie dus een meerderheid van 13 op 23 zetels.