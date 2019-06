Uittredend burgemeester Neufchâteau wil derde keer naar de stembus kg

25 juni 2019

07u39

Bron: Belga 0 Dimitri Fourny, de uittredende cdH-burgemeester van de Luxemburgse gemeente Neufchâteau, en zijn lijst "Agir Ensemble" willen opnieuw een klacht indienen tegen de verkiezingen in de Luxemburgse gemeente. Dat melden verschillende Franstalige media.

Indien de gouverneur van de provincie Luxemburg hen gelijk geeft, zouden de inwoners een derde keer naar de stembus moeten voor gemeenteraadsverkiezingen.



De inwoners van Neufchâteau moesten op 16 juni een tweede keer gaan stemmen. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar waren ongeldig verklaard door vermoedens van verkiezingsfraude met volmachten voor bejaarde bewoners van een rusthuis.



De tweede stembusgang was een nek-aan-nekrace tussen de lijsten "Agir Ensemble" en "Pour Vous", die elk negen zetels haalden. Een week geleden raakte bekend dat "Pour Vous" een bestuursakkoord had gesloten met "Troisième Piste", waardoor Fourny in de oppositie terechtkwam.

