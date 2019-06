Uittredend burgemeester Neufchâteau naar oppositiebanken verwezen na herverkiezingen TT

Bron: Belga 0 In Neufchâteau wordt de lijst 'Agir Ensemble' van uittredend burgemeester Dimitri Fourny (cdH) naar de oppositiebanken verwezen. Zoals aangekondigd zijn 'Pour vous' van Yves Evrard (MR) en het kleine '3e piste' een bestuursakkoord overeengekomen. Nadat de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen zondag overgedaan moesten worden, haalden Fourny en Evrard beiden negen zetels, 3e piste één zetel. Evrard kan nu opnieuw burgemeester worden. Deze middag presenteren de twee coalitiepartners hun bestuursakkoord.

De ruim 5.500 inwoners van de Luxemburgse gemeente Neufchâteau werden zondag opnieuw naar de stembus geroepen. In april werd de uitslag van de verkiezingen van oktober 2018 door de provinciegouverneur ongeldig verklaard op grond van vermoedens van verkiezingsfraude met volmachten voor bejaarde bewoners van rusthuis Le Clos des Seigneurs, dat beheerd wordt door het OCMW van Neufchâteau. Bij de ongeldig verklaarde verkiezing had de lijst van Fourny de overwinning behaald.

Omdat Fourny in het dossier in verdenking is gesteld wegens verkiezingsfraude, had kopstuk Mariline Clémentz van 3e piste eerder al bekendgemaakt dat ze hoe dan ook niet met hem wilde besturen. Nu de uitslag van de nieuwe verkiezingen een coalitie met het Pour vous van Yves Evrard mogelijk maakt, was de zaak dan ook snel beklonken.

Evrard verloor in 2012 de burgemeestersjerp aan Fourny, maar kan die nu dus opnieuw omgorden. Bij de gewestverkiezingen van 26 mei was Evrard opvolger op de lijst van uittredend minister-president Willy Borsus. Als Borsus straks opnieuw minister wordt, komt Evrard in beeld om hem als populairste opvolger te vervangen in het Waals parlement. In dat geval moet Evrard zich dan wel als burgemeester laten vervangen. Dat zou dan door oud-procureur des Konings Michèle Mons delle Roche zijn.