Uittocht van vijftigplussers dreigt structurele schaarste op de arbeidsmarkt te veroorzaken

01 maart 2018

17u22

Bron: Belga 3 Doordat steeds meer vijftigplussers de arbeidsmarkt in Vlaanderen verlaten, dreigt er een structurele schaarste op de arbeidsmarkt. Dat meldt het Leuvense Steunpunt Werk. Het totale aantal beschikbare arbeidskrachten zal de komende tien jaar gestaag dalen.

Het aantal 50-plussers op de arbeidsmarkt was nog nooit zo hoog. In de periode tussen 1996 en 2016 verdubbelde dat aantal maar liefst van 330.800 tot 798.000. Ook de werkzaamheidsgraad klom in die periode van 33,4 procent tot 59,1 procent. Dat betekent dat we heel binnenkort op zoek moeten naar vervangers die het werk van de oudere leeftijdscategorie over kan nemen. Tussen 2021 en 2026 zijn er naar schatting 405.000 werkkrachten nodig om de leemte op te vangen.

Potentiële vervangers zijn moeilijk te vinden. Aanvankelijk wordt gekeken naar de huidige werkkrachten tussen 25 en 49 jaar, hoewel er weinigen overblijven: in die categorie klokt de huidige werkzaamheidsgraad af op een degelijke 85,2 procent. Dat laat weinig ruimte over om in te rekruteren.

Ook de dalende activiteitsgraad in de leeftijdsgroep van 15- tot 25-jarigen bemoeilijkt de zaak. Die activiteitsgraad daalde met bijna 15 procent tussen 1986 en 2016: van 45,8 procent naar 31,4 procent. Dat is te wijten aan het feit dat jongeren steeds langer op de schoolbanken blijven. Omdat er steeds langer gestudeerd wordt, daalt ook het aantal beschikbare jongvolwassenen op de arbeidsmarkt.