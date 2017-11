Uitstel in zaak Puigdemont: advocaten pleiten op 4 december KVDS

14u57

Bron: Belga, vrt nws 0 REUTERS Ondanks de vraag van het parket om positief te antwoorden op de vraag van de Spaanse overheid om de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont en vier van zijn ex-ministers over te leveren, heeft de raadkamer de beslissing uitgesteld. Dat melden de advocaten van de Catalaanse ministers. Zij zullen op 4 december pleiten.

De Spaanse rechter liet een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigen tegen de vijf Catalanen die momenteel in België verblijven. Puigdemont wordt onder meer vervolgd door Spanje voor rebellie en misbruik van overheidsgeld. Hij riskeert daarvoor tot 30 jaar cel. Hij zou zelf aanwezig geweest zijn, net als zijn ministers, maar is niet gezien. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze via de ingang voor de gedetineerden het paleis binnengebracht.

Het parket zou nu aan de raadkamer gevraagd hebben om de Europese aanhoudingsbevelen tegen Puigdemont en zijn vier collega-ministers uitvoerbaar te verklaren voor een deel van de hen ten laste gelegde feiten.

Verklaring

Na de zitting volgde een verklaring van de advocaten van de vijf betrokkenen. Noch Puigdemont noch de andere ministers legden enige verklaring af of verschenen voor de camera's. De zitting zelf gebeurde achter gesloten deuren.

Photo News Carles Puigdemont.