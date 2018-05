Uitstap naar Brugge eindigt onder kraan voor Nederlands koppel

Mathias Mariën

26 mei 2018

Een Nederlands koppel is deze middag even voor 13 uur betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op 't Zand in Brugge. Het koppel reed recht de zone van de wegenwerken binnen en knalde daarbij op een kraan.