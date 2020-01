Uitspraak in rechtszaak tegen vingerafdrukken op ID-kaart nog niet voor morgen PG

15 januari 2020

21u02

Bron: De Morgen 0 Met alle heisa rond de vingerafdrukken op de identiteitskaart zouden we het bijna vergeten, maar die wet wordt aangevochten door privacy-activist Matthias Dobbelaere-Welvaert. De jurist diende afgelopen lente een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de wet op de vingerafdrukken te laten intrekken.

Die wet kwam er op initiatief van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in oktober 2018. Bedoeling is om iedereen die zijn identiteitskaart vernieuwt, een nieuwe te geven waarbij ook de vingerafdruk wordt geregistreerd. Jambon heeft altijd gezegd dat de wet bedoeld was om identiteitsfraude tegen te gaan.

Volgens Dobbelaere-Welvaert is dat echter geen evenwichtige, laat staan proportionele maatregel. “Statistieken wijzen uit dat de meeste identiteitsfraude zonder eID wordt gepleegd via het internet”, zei zijn advocaat Geert Lenssens destijds.



“We hadden eigenlijk gehoopt rond deze tijd een uitspraak te krijgen, maar ik vrees dat het pas voor midden 2020 zal zijn”, zegt Dobbelaere-Welvaert nu. “De schriftelijke procedure is afgerond, en elke partij heeft uitgebreid kunnen reageren. Nu is het wachten op het verdict.”