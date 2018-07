Uitslaande woningbrand in Merksem: "Sluit ramen en deuren" Sander Bral

02 juli 2018

09u02

Bron: Eigen berichtgeving 9

In de Sint-Bartholomeusstraat in het Antwerpse district Merksem is de uitslaande woningbrand intussen onder controle. Om een nog onbekende reden brak er brand uit aan het dak van de woning. De vlammen zijn onder controle maar het dak is volledig uitgebrand.

“Onze diensten zijn nog ter plaatse om het dak te verwijdern en veilig te stellen”, klinkt het bij Brandweer Zone Antwerpen. “Gelieve de omgeving vrij te houden.” Er is geen info over gewonden. De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden.

Onze ploegen zijn ter plaatse bij een brand in #Merksem. Hou de omgeving er zo veel mogelijk vrij en blijf zeker uit de rook. Sluit ramen en deuren als je hinder ondervindt en schakel de ventilatie uit. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link