VIDEO: Uitslaande brand verwoest huis in Zandbergen Tim Van Damme

12u18

Bron: Eigen berichtgeving 44 Tim Van Damme In het Oost-Vlaamse Zandbergen (Geraardsbergen) is deze ochtend een huis volledig uitgebrand.

Het vuur ontstond rond 11.15 uur in een vrijstaand huis in de Lestpolder. De bewoners waren aanwezig, maar konden zich tijdig in veiligheid brengen. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. De brandweer van Geraardsbergen is massaal ter plaatse. Het vuur is inmiddels onder controle, maar er zal nog moeten nageblust worden.

Tim Van Damme

Tim Van Damme

Tim Van Damme