Uitslaande brand verwoest huis in Wezemaal Andreas De Prycker

11u35

Bron: Eigen berichtgeving Vertommen

Door een hevige uitslaande brand in een huis aan de Steenweg op Nieuwrode in Wezemaal vannacht volledig in vlammen opgegaan. De bewoonster raakte niet gewond. Ze werd wel naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer had meer dan een uur nodig om het vuur te blussen. De woning werd onbewoonbaar verklaard.