Uitslaande brand vernielt woonhuis naast tankstation in Zedelgem JVM

14 maart 2019

05u27

Bron: eigen berichtgeving 3 In de Groenstraat in Zedelgem is even na tweeën 's nachts brand uitgebroken in een woonhuis vlak bij een tankstation. Een buur merkte een brandgeur op, keek uit het raam en alarmeerde de politie toen hij zag dat de vlammen reeds uit de woning sloegen.

De brandweer kwam massaal ter plaatse. Hun eerst bezorgdheid was het naast gelegen tankstation dat op enkele meters van het brandende woonhuis ligt, te vrijwaren. Wat ook lukte. Het woonhuis zelf was toen reeds verloren en men kon niet anders dan de woning gecontroleerd laten uitbranden.

Het is niet meteen duidelijk of er iemand in het huis aanwezig was. Volgens buren waren de rolluiken al een paar dagen naar beneden. En hadden ze niemand meer opgemerkt. Het nablussen duurde nog een hele tijd. Pas bij dageraad zal duidelijk zijn hoe groot de schade is.