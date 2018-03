Uitslaande brand legt voedingsbedrijf in Woesten in de as AVH HV HA

05 maart 2018

09u03

Bron: Belga; eigen berichtgeving 7 Een zware brand heeft gisterenavond een voedingsbedrijf in het West-Vlaamse Woesten, een deelgemeente van Vleteren bij Poperinge, in de as gelegd. Er waren vier korpsen nodig om de vlammen te bedwingen. Bij het inferno vielen geen gewonden. De brandweer zal vandaag nog een hele dag werk hebben met nablussen.

Omstreeks 17.30 uur kregen de hulpdiensten de melding van een brand bij voedingsbedrijf Lesage, een groothandel in wijnen en toeleverancier voor supermarkten in heel Vlaanderen. Het vuur ontstond achteraan in een half open loods, mogelijk als gevolg van een kortsluiting aan een vrachtwagen. De explosie van een mazouttank zorgde ervoor dat het vuur zich snel kon verspreiden.

Hoogtewerkers

De korpsen van Lo-Reninge, Merkem, Poperinge en Ieper rukten uit om de vlammen te bestrijden. In totaal gingen ruim tachtig brandweerlui ter plaatse. Rond 19 uur werden ook nog hoogtewerkers aangevoerd om het vuur van bovenaf te blussen en om te voorkomen dat aanpalende gebouwen ten prooi zouden vallen van het vuur. De burelen konden gevrijwaard worden, er is wel rook- en waterschade.

Bij de brand vielen geen gewonden; iedereen kon het pand tijdig verlaten. De rookpluim was van kilometers ver te zien, maar bevatte geen giftige gassen. De brandweer adviseerde de dichtste omwonenden toch om deuren en ramen dicht te houden. Een aantal gezinnen werd geëvacueerd, maar kon gisterenavond weer naar huis.

Hele nacht nablussen

Er wordt vandaag nog heel de dag nageblust. Onder het ingestorte dak en de staalstructuren ligt nog een grote hoeveelheid smeulend materiaal. Ongeveer twintig brandweerlui zijn nog ter plaatse om de situatie onder controle te houden en te zorgen dat de vlammen niet terug opflakkeren. De Westvleterenstraat blijft ook afgesloten voor het verkeer.