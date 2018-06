Uitslaande brand in wellnesscentrum De Clou in Ekeren: "Hou ramen en deuren gesloten" Patrick Lefelon HA

26 juni 2018

08u14

Bron: Twitter, eigen berichtgeving 106

Er woedt momenteel een zware uitslaande brand in wellnesscentrum De Clou in Ekeren. De brandweer is met veel materiaal ter plaatse in de Veltwijcklaan, meldt de Antwerpse brandweer op Twitter. De weg is afgesloten voor het verkeer. De brand veroorzaakt veel rookontwikkeling. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.

