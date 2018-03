Uitslaande brand in Middelkerke: vier bewoners met rookinademing naar ziekenhuis Bart Boterman

18 maart 2018

07u08

In de Leopoldlaan in Middelkerke woedde rond middernacht een uitslaande brand op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw. De bewoners van het appartement konden op tijd ontkomen uit hun woonst en de hulpdiensten verwittigen. Twee andere bewoners zaten vast op de vierde verdieping door de zware rookvorming in de trappenhal.

Ze werden door de brandweer bevrijd met de ladderwagen. Alle vier de aanwezigen werden naar het ziekenhuis overgebracht doordat ze rook hadden ingeademd. Niemand raakte evenwel zwaargewond. De uitslaande brand was enigszins snel geblust door de brandweer van Middelkerke.

De oorzaak van de brand is niet volledig duidelijk, al zou die mogelijks op of bij de zetels zijn ontstaan. Het pand is onbewoonbaar verklaard en liep zware schade op binnenin. De straat bleef enkele uren afgesloten, ook voor het late tramverkeer.