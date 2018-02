Uitslaande brand in leegstaande toren in Gentrbugge

Jeffrey Dujardin

13 februari 2018

20u06

Bron: eigen berichtgeving

In de Braemkasteelstraat in Gentbrugge is rond 19.00 uur deze avond een brand uitgebroken in een leegstaande toren in het Rattendalepark. De brandhaard bevond zich helemaal bovenaan de toren, wat het blussen bemoeilijkte.