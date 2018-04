Uitslaande brand in kledingzaak Brasschaat Toon Verheijen

16 april 2018

11u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 In een kledingwinkel in het centrum van Brasschaat is deze voormiddag brand uitgebroken. De brandweer bestrijdt de uitslaande brand in de kledingzaak VN Top Fashion op de Bredabaan. Er is sprake van grote rookontwikkeling.

Verschillende kruispunten zijn afgezet. Over een eventuele oorzaak is nog niets bekend. De schade is aanzienlijk.