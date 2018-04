Uitslaande brand in Kessel-Lo BMK

01 april 2018

10u20 4

De Leuvense brandweer kreeg deze ochtend een dringende oproep voor een brand op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. In een woning, ter hoogte van de Brugberg, sloegen de vlammen door het dak toen het korps ter plaatse kwam. De brandweer kreeg de vlammen onder controle en doorzocht de woning maar er bleek niemand aanwezig in het pand.

Mogelijk is er sprake van brandstichting maar dat is nog niet officieel bevestigd. Er werd wel één persoon ter plaatse opgepakt door de politie.