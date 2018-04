Uitslaande brand aan Dampoort in Gent: geen gewonden DJG

17 april 2018

18u54

Bron: Eigen berichtgeving 3 Aan de Dampoort in Gent woedde deze namiddag om 17 uur een uitslaande brand. Het vuur ontstond in het dak van een pand boven een nachtwinkel, naast de gekende frituur Dampoort.

Rond 18 uur was de brand onder controle. Er vielen geen gewonden, maar omwoners werden wel geëvacueerd. De buurt is nog deels afgesloten voor het verkeer tot de brandweer klaar is met puin ruimen en nablussen.

