Uitslaande bedrijfsbrand veroorzaakt grote rookpluim boven Pittem Lieven Samyn

30 augustus 2018

16u18

Bron: Eigen berichtgeving 10

Langs de Brugsesteenweg in Pittem (West-Vlaanderen) woedt momenteel een zware uitslaande brand in het rubberbedrijf carubin. Ook een aanpalend garagebedrijf deelt in de brokken. Verschillende brandweerkorpsen zijn aanwezig. De brand zorgt voor een grote zwarte rookpluim.