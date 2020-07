Uitrol laadinfrastructuur langs Vlaamse snelwegen wordt versneld ISA

31 juli 2020

12u12

Bron: Belga 4 Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakt 468.000 euro vrij om extra snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen langs Vlaamse autosnelwegen uit te rollen. Met dit extra budget wil de minister op 28 nieuwe locaties snellaadinfrastructuur plaatsen langs het Vlaamse snelwegennetwerk. Het gaat voornamelijk om carpoolparkings of park-and-rides in beheer van het Vlaams Gewest.

Toekomstige exploitanten kunnen rekenen op investeringssubsidies van 12.000 euro of 24.000 euro, afhankelijk van de locatie. Van de 28 locaties kunnen er 11 een hoger subsidiebedrag van maximaal 24.000 euro toegekend krijgen, omdat zij als prioritair worden beschouwd omdat ze deel uitmaken van een gebiedsdekkend netwerk van laadpalen langs autosnelwegen of omdat ze langsheen het Trans-Europees Transport Netwerk (TEN-T) liggen. De overige 17 locaties worden ondersteund met een subsidie van maximaal 12.000 euro en zorgen ervoor dat er langs de grote verkeersassen om de 50 km een laadpunt is.

"We trekken het subsidiebedrag fors op van 5.000 euro naar maximaal 24.000 euro. Zo willen we een maximale en snelle uitrol van de snellaadinfrastructuur stimuleren. De doorbraak van elektrische mobiliteit is een belangrijke maatregel in het kader van het Actieplan 'Clean power for transport'. De subsidie loopt vanaf de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021", licht Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters toe.

"Willen we de Vlaming de overstap laten maken naar zero-emissie voertuigen, dan moeten we er samen voor zorgen dat die wagens op voldoende en goed gelegen plaatsen opgeladen of getankt kunnen worden. Met een aandeel van 36 procent in de CO2-uitstoot, waarvan de helft door personenwagens, is het vergroenen van de transportsector cruciaal voor het verminderen van de uitstoot en het slagen van het Vlaams Energie- en Klimaatplan", vult haar collega van Energie, Zuhal Demir (N-VA), aan.