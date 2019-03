Exclusief voor abonnees Uitlachen of niet? Wat te doen wanneer je oog in oog staat met een exhibitionist Fien Tondeleir

27 maart 2019

18u06 0 6% mannen en 3% vrouwen heeft al eens exhibitionistisch gedrag vertoond. “Negeren en aangeven bij de politie”, zeggen experts daarover. Een Leuvense studente filmde vorig jaar hoe ze belaagd werd, maar dat is dus geen oplossing.

“Sla hem in zijn kruis.” Het is een van de meest gehoorde antwoorden op de vraag wat te doen wanneer je wordt lastiggevallen op straat. Een 24-jarige studente uit Leuven die het in november vorig jaar meemaakte en daar deze week over getuigde in het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek Live’, reageerde iets koelbloediger: ze nam haar smartphone en begon te filmen.

“Heel onverstandig”, vindt Kris Goethals. Hij is forensisch psychiater en directeur van het Universitair Forensisch Centrum (UFC) in Antwerpen dat daders van seksueel misbruik behandelt. Nochtans kon de jongedame de man, die eerst stond te masturberen en haar nadien volgde, heel gedetailleerd beschrijven bij de politie. “Laat dat filmen toch maar aan anderen over. Je weet nooit wie je voor je krijgt”, motiveert Goethals.

