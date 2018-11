Uithuiszetting dreigt voor collectief La Voix des sans-papiers in Molenbeek TTR

19 november 2018

17u59

Bron: Belga 0 Negentig mensen die deel uitmaken van het collectief La Voix des sans-papiers (VSP) dreigen uit hun woning in Sint-Jans-Molenbeek ontzet te worden. Dat meldt vandaag een woordvoerder van het collectief, aldus een bericht van de RTBF bevestigend. Sinds 21 oktober bezet de VSF -mannen, vrouwen en kinderen- een leegstaand gebouw aan de Vandenboogaerdestraat.

Het huis in Molenbeek is al de tiende woning die door het collectief wordt bezet. De gemeente Molenbeek bemiddelde tussen de krakers en de eigenaars van het pand om een oplossing te zoeken. Ze spraken onder meer over een opstartdatum voor de voorziene herstellingswerken. Die bemiddelingspoging draaide echter op niets uit.

"Volgens de informatie waarover wij beschikken, hebben de eigenaars bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een bevelschrift verkregen voor een uithuiszetting", zei woordvoerder Modou van de VSP. "Dat bevelschrift is nog niet betekend. Wij hebben vergaderd met de groep 'Molenbeek, commune hospitalière' (Molenbeek, gastvrije gemeente) opdat die woensdag de gemeente interpelleert tijdens de gemeenteraadszitting. Die moet zich duidelijk uitspreken, want - met de winter op komst - kunnen wij ons nergens anders vestigen als een deurwaarder ons komt uitwijzen".

