Uitgewezen crimineel Rustemi zal Belgische straf in Albanië uitzitten kv

03 oktober 2018

17u05

Bron: Belga De Albanese crimineel Safat Rustemi zal minstens negen jaar gevangenisstraf die hij in ons land opliep in Albanië uitzitten. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag gezegd in de commissie Justitie van de Kamer. Albanië heeft geen uitleveringsverdrag met België.

Rustemi stond deze zomer op de lijst van meest gezochte criminelen van de federale politie, terwijl hij vorig jaar al door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) was uitgewezen omdat hij illegaal in ons land verbleef.



Begin vorig jaar veroordeelde het Brusselse hof van beroep hem tot vijf en vier jaar cel. Hij ging tegen die veroordeling in cassatie, maar die wees zijn beroep in mei 2017 af. Enkele weken later werd hij op borgtocht vrijgelaten. DVZ zette hem toen het land uit, ook al liep er nog een nieuw strafproces tegen hem.



Dit jaar werd hij bij verstek nog eens tot 13 jaar cel veroordeeld. Of hij die ook in Albanië zal moeten uitzitten, is nog niet duidelijk. Hij kan immers nog altijd verzet aantekenen tegen dat vonnis.



Minister Geens had vorige week een onderhoud met zijn Albanese ambtgenoot Etilda Gjonaj, maar bleef in de Kamer discreet over de inhoud van dat gesprek. Na vragen van Monica De Coninck (sp.a) en Cathérine Fonck (cdH) zei Geens wel dat België en Albanië in de toekomst beter zullen samenwerken.