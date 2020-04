Uitgestippeld parcours en online ticket kopen: zo ziet een museumbezoek er mogelijk uit vanaf 18 mei HAA

30 april 2020

14u59

Bron: Radio 1 0 Als de coronacurve het toelaat en de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zet, kunnen musea vanaf 18 mei mogelijk opnieuw de deuren openen. De zes Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) hebben alvast een plan klaar om dat op een veiligere manier te laten gebeuren. Expertengroep GEES, die de versoepeling van de coronamaatregelen voorbereidt, heeft het plan goedgekeurd. Dat kan dienen als model voor andere musea in ons land.

“We gaan de mensen stimuleren om online een ticket te kopen”, bevestigt Isabelle Vanhoonacker, directeur publieksdiensten van de KMSKB, in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Wanneer bezoekers toch ter plaatse een entreekaart wensen te kopen, zal aangeraden worden contactloos af te rekenen. “Delicate plaatsen, zoals vestiaires en sanitaire ruimtes zullen regelmatig ontsmet worden.”

“Light bezoek”

Vanhoonacker spreekt van een light bezoek, want de musea gaan maar gedeeltelijk open. “Wij starten met het Old Masters Museum in Brussel, want dat heeft grote ruimtes waar de afstand kan gerespecteerd worden. Iedereen zal op zijn gemak het museum kunnen bezoeken en van kunst kunnen genieten.”



De bezoekers zullen wel “een one way” circuit moeten volgen, zodat ze elkaar niet kunnen kruisen. En ze zullen hun visite binnen een bepaald tijdsblok moeten afronden.



Zijn de musea daar wel op ingesteld? Vanhoonacker beaamt dat tijdens een museumbezoek mensen vaak lang bij een kunstwerk blijven staan, of eens terug wandelen. “De museale wereld zal zich moeten aanpassen”, oppert ze. “Net zoals iedereen zich ook heeft aangepast aan de huidige Covid-19-tijden. Voor musea is dat niet anders.”

Ze nodigt kunstliefhebbers uit om hun bezoek aan een museum te zien als een wandeling, “om te herbronnen in moeilijke tijden”.

Veiligheidsraad

Hoe zeker is het dat de musea weer opengaan vanaf 18 mei? “De Veiligheidsraad moet dit nog definitief goedkeuren, maar ons plan is wel bevestigd door de GEES, die bezig is met de exitstrategie.” Volgens Vanhoonacker kan het plan van de KMSKB ook dienen voor de andere musea in ons land.

Het verlies voor de KMSKB loopt op tot gemiddeld een half miljoen euro per maand, zegt ze nog. Indien de kunsttempels na een sluiting van twee maanden midden mei de deuren weer kunnen openen, zal het verlies zo’n 1 miljoen euro bedragen. “Wij hopen dus dat wij vlug terug kunnen openen”, zegt Vanhoonacker. “Niet zozeer voor het financiële, want wij gaan per dag slechts een 500-tal bezoekers kunnen ontvangen, maar eerder symbolisch. Om mensen een kleine uitweg te kunnen bieden in deze tijden.”

Welke musea?

De zes Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn het Old Masters Museum, het Modern Museum, het Wiertz Museum, het Meunier Museum, het Magritte Museum en het Fin-de-Siècle Museum. Samen bevatten ze een collectie van maar liefst 20.000 kunstwerken.

