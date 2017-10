Uitgestapte automobiliste doodgereden op A54

Bron: 7sur7 - RTL-TVI - Belga

Een onwel geworden automobiliste die met haar auto in de beplanting eindigde en vervolgens uitstapte, is rond 8.40 uur dodelijk aangereden door een vrachtwagen op de A54 ter hoogte van het Henegouwse Buzet (Pont-à-Celles). De vrouw was op slag dood.