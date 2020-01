Uitgesloten advocaat Fernand Keuleneer noemt euthanasie “industrie”: “Wet is zonder controle en iedereen doet wat hij wil” KVDS

31 januari 2020

08u06 30 Advocaat Fernand Keuleneer - die tijdens het euthanasieproces optrad voor de familie van Tine Nys, maar uitgesloten werd toen bleek dat hij aanwezig was tijdens de zitting van de euthanasiecommissie waarop het dossier van de vrouw goedgekeurd werd – heeft hard uitgehaald naar het arrest van het hof van assisen dat de drie artsen vrijspreekt. Tijdens De ochtend noemde hij euthanasie een “industrie”. “De euthanasiewet is zonder controle en iedereen doet wat hij wil”, klonk het.

Volgens Keuleneer is de euthanasiewet door het arrest een maat voor niets en hoeven de voorwaarden niet meer nageleefd te worden. “Er is geen controle door de euthanasiecommissie en er is nu ook geen gerechtelijke controle mogelijk. Euthanasie wordt iets vanzelfsprekends. Er worden geen voorwaarden meer aan gekoppeld. Het wordt een veralgemeend recht op zelfdoding. De wil van het individu wordt de enige wet. Als de patiënt iets wil, moet je dat als arts blijkbaar gewoon doen”, klonk het.

Controle

De consensus die er nu lijkt te zijn om de euthanasiewet aan te passen, noemt hij een “goed neveneffect” van het proces maar niet meer dan dat. “Als de politiek zich hierdoor eindelijk vragen gaat stellen over deze industrie, is dat een goed neveneffect van het proces. Maar daar ging dit niet om. Ik was advocaat van de familie. Het ging om hen. Op dat vlak kan ik niet gelukkig zijn.”





Wat hij van zijn eigen rol op het proces vindt? “Ik maak mezelf geen enkel verwijt. Het is alleen aan de familie om daarover te oordelen. En die wist dat ik in de commissie had gezeten”, zegt hij. “De klacht voor schending van mijn beroepsgeheim is lasterlijk. Daar heb ik me niet schuldig aan gemaakt.”

Fernand Keuleneer is een overtuigd katholiek en conservatief advocaat. Hij werd bekend toen hij kardinaal Godfried Danneels verdedigde in Operatie Kelk. Keuleneer uit al jarenlang kritiek op de almaar oprekkende euthanasiewet en wil een verstrenging. Je leest er alles over in dit portret van hem.