UITGELEGD. Zo werkt het kleurensysteem van onze overheid voor reizen naar het buitenland

05 augustus 2020

12u14 3 Viroloog Steven Van Gucht heeft op de briefing over het coronavirus woensdag het systeem met kleurencodes verduidelijkt die onze overheid gebruikt voor reizen naar het buitenland en uitgelegd hoe die codes worden toegekend. Het systeem kreeg de afgelopen weken kritiek, onder meer van landen die aangeduid worden als oranje of rode zone en waarnaar reizen wordt afgeraden. Daarop stuurde de cel evaluatie (Celeval) van het Nationaal Crisiscentrum bij.



De Europese Unie besliste op 15 juni om de binnengrenzen opnieuw te openen. Veilig verkeer tussen lidstaten vereist volgens Van Gucht dat het niveau van de virusverspreiding vergelijkbaar is, maar ook dat de maatregelen die genomen worden gelijkaardig zijn en dat er een goed systeem is om aan internationale contacttracing te doen. “Die voorwaarden zijn niet altijd vervuld”, klinkt het. “Daarom besloot onze Veiligheidsraad om een systeem van regionale kleurencodes in te stellen: groen, oranje en rood, met daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen.”

Verspreiding

In een groen gebied is er een beperkte verspreiding van het virus, met minder dan 20 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. In een oranje gebied is er een verhoogde verspreiding, met tussen de 20 en 100 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken. En in een rood gebied is er een sterke verspreiding, met meer dan 100 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken.





“Daarenboven wordt er bij de toekenning van de kleurencodes ook rekening gehouden met een stijgende of dalende trend van de cijfers, met het aantal uitgevoerde testen en andere informatie, zoals het soort uitbraken en de maatregelen die genomen worden in het betreffende land”, aldus Van Gucht.

Naar een groen gebied kan je vrij reizen en je kan er uit terugkeren zonder extra voorwaarden. Naar een oranje gebied reizen raadt de overheid af. Bij terugkeer wordt aangeraden om je te laten testen en twee weken in quarantaine te gaan. “Dat is des te belangrijker als je hebt deelgenomen aan activiteiten met een verhoogd risico, zoals feestvakanties, een festival of activiteiten die nu in België nog niet toegelaten zijn, zoals een discotheek bezoeken”, aldus Van Gucht.

Naar een rood gebied reizen is verboden en wie er uit terugkeert – als de kleurencode bijvoorbeeld verandert op het moment dat je er al bent – moet zich verplicht laten testen en in quarantaine gaan.

De cel evaluatie (Celeval) van het Nationaal Crisiscentrum evalueert twee keer per week de situatie in de bredere Schengenzone voor het toekennen van de kleurencodes, aldus de viroloog. “Europa wordt hierbij onderverdeeld in gebieden van 1 tot 3 miljoen inwoners. In België komt dat ongeveer overeen met een provincie. In Europa komt dat overeen met het NUTS 2-niveau.”

Zwitserland

Voor een aantal landen zoals Frankrijk, Portugal en Spanje en binnenkort ook Kroatië en Zwitserland, wordt de evaluatie voortaan gemaakt op een iets lager niveau, namelijk NUTS 3. Daardoor gaan de kantons Wallis en Vaud in Zwitserland nu van de rode naar de groene lijst. Genève blijft wel nog op de rode lijst staan.

De adviezen van Celeval worden overgemaakt aan de FOD Buitenlandse Zaken en die verwerkt ze in de reisadviezen die bijna elke dag gepubliceerd worden op de website van de dienst. Ook eventuele bijkomende eisen die andere landen aan Belgen stellen voor die afreizen, zoals een verplichte coronatest of quarantaine bij aankomst, staan daar opgesomd.

