Uitgelegd: wie sterft er aan het coronavirus? Redactie

06 maart 2020

22u51

Bron: VTM Nieuws 0 Hoe gevaarlijk is het coronavirus Covid-19 nu echt? Wetenschapsjournalist en doctor in de Biomedische Wetenschappen Martijn Peters legde het vanavond uit op VTM NIEUWS aan de hand van de beschikbare cijfers.

Er zijn tot op dit moment ongeveer 3.400 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus, zegt Martijn Peters. Dat is ongeveer 3 op de 100 patiënten en meer dan bij de gewone griep. Bij dat virus sterft gemiddeld één op de duizend patiënten. “Maar het is wel minder dan bij Sars, daar gaat het om 1 op de 10. Bij ebola zelfs 1 op de 2.”

Maar het sterftecijfer van Covid-19 zal allicht nog dalen, aangezien artsen en wetenschappers steeds meer bijleren over het virus en behandelingen geleidelijk aan effectiever worden.

Vooral ouderen lopen het risico op overlijden door het coronavirus. Wie tussen 70 en 79 jaar oud is, heeft 8 procent kans om te sterven. 80-plussers hebben 14,8 procent risico. Al speelt ook de gezondheid een rol: wie bijvoorbeeld al hart- en vaatziekten heeft, sterft in 10,5 procent van de gevallen. Diabetici sterven in 7,3 procent, en mensen met chronische longaandoeningen in 6,3 procent.