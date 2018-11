Uitchecken moet tegen april 2019 in alle Brusselse metrostations TTR

19 november 2018

11u42

Bron: Belga 0 Sinds maandag moet er in twee metrostations van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB ook gevalideerd worden bij het verlaten van het metrostation. Dat schrijft Bruzz en wordt bevestigd aan Belga. De uitrol van de check-outs gebeurt geleidelijk, en tegen april 2019 moeten alle metrostations hiervan voorzien zijn.

Het uitchecken aan de toegangspoorten bestaat al sinds 2014 in de premetro, de ondergrondse tram van de MIVB. Deze extra controle wordt nu uitgebreid en veralgemeend in de metrostations. De eerste twee metrostations waar nu ook uitgecheckt moet worden zijn Joséphine-Charlotte en Gribaumont, beide op metrolijn 1. Tegen het einde van 2018 moeten 15 metrostations uitgerust zijn met deze check-out en de volledige uitrol is gepland tegen april 2019.

"De maatregel komt er om zwartrijden verder te bestrijden. Door ook check-outs te organiseren plaats je een extra barrière", zegt MIVB-woordvoerster An Van Hamme. "Nog een andere maatregel waar we mee bezig zijn, zijn camera's op basis van gezichtsherkenning waarbij nog beter gecontroleerd kan worden of mensen 'treintjes' vormen om zo samen door de poortjes te gaan."

Een extra reden om te laten valideren bij het verlaten is dat er in enkele stations, zoals dat onder Brussel-Centraal, nog geen poortjes zijn. Die zijn er nog niet omdat Brussel Mobiliteit daar renovaties plant, en de MIVB niet onnodig wil investeren.