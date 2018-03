Uitbraak van norovirus op dienst nierdialyse van UZ Leuven rvl

06 maart 2018

15u43

Bron: Belga 1 De afdeling nierdialyse van het UZ Leuven heeft de afgelopen tien dagen opvallend veel patiënten over de vloer gehad met het norovirus, een aandoening met de symptomen van buikgriep. In totaal werd het virus op deze dienst bij twintig patiënten vastgesteld. Het betreft allemaal ambulante patiënten. De afdeling heeft volgens Johan Van Eldere, de hoofdgeneesheer van het US Leuven, onmiddellijk alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

"Op vrijdag 23 februari meldde een aantal patiënten, die voor een nierdialyse naar het ziekenhuis kwamen, gastro-intestinale klachten zoals darmpijnen en buikloop. Uit testen bleek op maandag dat er vijf onder hen drager waren van het norovirus. We hebben vorige week alle 200 nierdialysepatiënten die voor een behandeling passeerden getest en daaruit bleken er nog eens 15 drager van het virus", aldus Van Eldere.

Om verspreiding van het virus binnen de afdeling nierdialyse te voorkomen werden daar onmiddellijk extreme voorzorgsmaatregelen genomen zoals het dragen van mondmaskers, het grondig en regelmatig kuisen van de kamer en dergelijke. "Op basis van de analyseresultaten bij de geteste patiënten maken we ons sterk dat het virus zich niet via onze afdeling verder verspreid heeft", aldus Van Eldere.

Een dergelijke uitbraak is volgens Van Eldere niet uitzonderlijk. Het UZ Leuven maakt dat twee à drie keer per jaar mee. Het norovirus is bovendien niet gevaarlijk voor gezonde mensen en geneest normaliter na enkele dagen spontaan. "De patiënt moet in die periode vooral voldoende blijven drinken".

De eerste groep van patiënten bij wie het UZ het virus vaststelde is inmiddels genezen.