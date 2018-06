Uitbaters Chinees restaurant buiten werknemers uit en nemen hun papieren af in Oostrozebeke sam

25 juni 2018

23u21

Bron: belga 2 De uitbaters van het Prinsenhof, een Chinees restaurant in Oostrozebeke, zijn allebei veroordeeld tot een jaar met uitstel voor mensenhandel en illegale tewerkstelling. De rechtbank van Kortrijk stelt dat de Chinese werknemers in zeer precaire omstandigheden tewerkgesteld werden en kent aan de burgerlijke partij een vergoeding van 11.000 euro toe.

De zaak kwam aan het licht toen vzw PAG, een organisatie die slachtoffers van mensenhandel opvangt, een klacht indiende bij de politie in naam van het slachtoffer. De Chinese vrouw, die 10.000 euro betaalde aan een mensensmokkelaar om haar naar België te brengen, verklaarde dat zij zeer grof werd behandeld door de eigenaars van het Prinsenhof. Ze moest er erg lang werken, vaak van 6.30 uur tot na middernacht, voor een loon van 800 euro per maand.

Papieren

De uitbaters namen ook de verblijfsdocumenten af zodat het slachtoffer volledig afhankelijk was van haar bazen. Een andere man die illegaal tewerkgesteld was in het Prinsenhof, legde een gelijkaardige verklaring af. Bovendien bleek uit huiszoekingen dat er sprake was van een safehouse dat diende om zoveel mogelijk mensen in onder te brengen.

Controle

Het restaurant kreeg meermaals controle van de sociale inspectie. Aan de inspecteurs vertelden de eigenaars van het restaurant dat de Chinezen "zelf hun potje aan het klaarmaken waren" in de keuken, wat hun aanwezigheid volgens hen verklaarde. De rechter gaat duidelijk niet mee in hun verhaal en veroordeelt de man en de vrouw elk tot een jaar met uitstel.