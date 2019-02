Uitbater van omstreden slachthuis in Tielt verschijnt maandag voor de rechter kg

22 februari 2019

12u48

Bron: Belga 0 De uitbater van het Exportslachthuis in Tielt moet maandag voor de correctionele rechtbank van Ieper verschijnen. Hij moet zich verantwoorden voor inbreuken op het dierenwelzijn. De wet voorziet in een gevangenisstraf van één tot zes maanden en boetes tot 2.000 euro. Drie dierenrechtenorganisaties stellen zich burgerlijke partij.

Het exportslachthuis in Tielt, het grootste slachthuis van België, kwam in 2017 in opspraak nadat dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten kwam met schokkende beelden. In het filmpje was te zien hoe varkens geschopt werden en aan de oren werden getrokken. Zowel de zaakvoerder als de firma worden vervolgd voor een aantal inbreuken op het dierenwelzijn in de periode maart tot november 2017.

Videobeelden

Het parket liet eerder weten zwaar te tillen aan de feiten. Op de zwaarste feiten staat een mogelijke gevangenisstraf van één tot zes maanden en een boete tot 2.000 euro. De beelden die Animal Rights maakten, maken deel uit van het onderzoek.



De dierenrechtenorganisatie stelt zich burgerlijke partij, net als De Blauwe Wereldketen en GAIA. "Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "We hopen dat de rechtbank een duidelijk signaal zal geven."

Protest

De beelden veroorzaakten een storm van protest. Daarop zette winkelketen Delhaize de samenwerking met het varkensslachthuis stop. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts stuurde een inspectieteam naar Tielt en liet de activiteiten een tijd stilleggen.



In de zomer van 2018 vielen tientallen Franse dierenrechtenactivisten binnen in datzelfde slachthuis. Ze konden een varken bevrijden en blokkeerden de gang tussen de hokken en de slachtplaats. Die feiten staan echter los van het huidige onderzoek.