Uitbater tankstation schiet overvaller dood en wordt aangehouden

mvdb sam

04 oktober 2018

18u50

Bron: Belga

22

In de provincie Luik is vannacht een overval op een benzinestation in Comblain-au-Pont verkeerd afgelopen. Een van de overvallers werd neergeschoten door de uitbater en overleed aan zijn verwondingen, bevestigt het parket van Luik. De uitbater werd opgepakt en aangehouden, aldus de substituut van de procureur des konings.