Uitbater ontvoerd en minutenlang geschopt: daders krijgen zes jaar cel SVM

17u54

Bron: Belga 0 Foto VTT Slachtoffer Luc Cleys. De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Abdellatif R.e.A. (30) en Islam G. (35) veroordeeld tot zes jaar cel voor de ontvoering van de uitbater van een hengelsportwinkel in Brasschaat. Het slachtoffer had daarbij rake klappen gekregen.

Luc Cleys werd op 13 juli vorig jaar door twee mannen aangevallen in zijn winkel. Ze sloegen en schopten hem minutenlang tot hij bewusteloos was. Hij werd vervolgens gekneveld en in een bestelwagen gesleurd. Zijn bovenburen, die het tumult hadden gehoord, waren hiervan getuige en verwittigden de politie. Ze konden ook de nummerplaat van de bestelwagen doorgeven.

Ontsnapt

Het slachtoffer was intussen wakker geworden en werd tijdens de twintig minuten durende rit verder afgetuigd. Hij kreeg te horen dat de twee hem naar enkele mannen gingen brengen die met hem wilden praten. Wie de opdrachtgevers waren en wat ze van hem wilden, is nog altijd niet duidelijk.

Cleys slaagde er evenwel in om de laaddeuren te openen. Hij wachtte tot het voertuig vaart minderde en liet zich er dan uitrollen. Hij werd opgevangen door omstanders, die de politie verwittigden. Het slachtoffer was flink toegetakeld: schaafwonden over zijn hele lichaam, een opgezwollen en bebloed gezicht, een gebroken rechteroogkas en uitgeslagen tanden.

Feiten ontkend

Het voertuig werd enkele uren later in Schilde tegengehouden. Bestuurder Abdellatif R.e.A. werd gearresteerd, maar hij ontkende iedere betrokkenheid bij de feiten en zei dat hij de bestelwagen enkel gehuurd had.

Hij werd kort na de feiten echter gefilmd terwijl hij de laadruimte van de bestelwagen aan het schoonmaken was. Abdellatif R.e.A. droeg dezelfde kleren als een van de daders op de bewakingsbeelden van de hengelsportwinkel. Islam G. was op die beelden duidelijk herkenbaar. Hij was na de feiten naar het buitenland gevlucht en liet verstek gaan. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding. Cleys kreeg één euro provisionele schadevergoeding toegekend.