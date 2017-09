Uitbaatster kinderhotel Waregem vraagt buiten vervolgingstelling Lieven Samyn

13u33 0 Henk Deleu Kinderhotel Cococinelle De 39-jarige uitbaatster van kinderhotel Cococinelle in Waregem blijft betwisten dat ze de voorbije jaren kindjes mishandelde. Vandaag hield ze samen met haar advocate een vurig pleidooi voor de raadkamer in een poging haar onschuld aan te tonen. Pas op 13 oktober zal duidelijk worden of ze zich al dan niet voor de rechter zal moeten verantwoorden. Haar moeder en enkele ouders betuigden in het gerechtsgebouw hun steun.

Begin augustus moest Cococinelle noodgedwongen de deuren dicht doen. Kind & Gezin schorste de vergunning van het kinderhotel nadat inzage in het dossier van het strafrechtelijk onderzoek duidelijk had gemaakt dat er ernstige aanwijzingen waren dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen er in het gedrang was.

Het onderzoek was een gevolg van een klacht die vorig jaar werd ingediend. Ouders en ex-werkneemsters verklaarden dat kindjes hard op de kaken werden geduwd als ze niet wilden eten, op zeep moesten bijten omdat ze spullen in hun mond staken, mondjes werden toegeplakt, ze aan het bed werden vastgebonden omdat ze niet wilden slapen...

Het parket vraagt de uitbaatster naar de rechtbank te verwijzen op verdenking van mensonterende behandeling en slagen en verwondingen. Zelf vraagt ze de buiten vervolginstelling.