Uitbaatster dood teruggevonden in winkel: "Moord of roofmoord" 19u13 772 Jürgen Eeckhout In de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate is een vrouw dood aangetroffen in een winkel in de Oostkade. Volgens de burgmeester gaat om moord of roofmoord. Het parket houdt het voorlopig op een mogelijk verdacht overlijden. De politie, het afstappingsteam en de wetsgeneesheer zijn ter plaatse gestuurd.

Volgens burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) zou het gaan om moord of roofmoord. "Ik kan geen verdere details geven in afwachting van het onderzoek van het parket", zegt Bruggeman.

belga

Het lichaam werd deze namiddag aangetroffen in 't Ateljeeke, een winkel voor school- en kantoormateriaal in de straat Oostkade. De vrouw is rond 17 uur aan haar verwondingen overleden. Het parket heeft het afstappingsteam en de wetsgeneesheer ter plaatse gestuurd om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

"Het gaat om een mogelijk verdacht overlijden", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. "We kunnen bevestigen dat het slachtoffer een vrouw is maar voorlopig kunnen we geen verdere informatie geven."

Een sporenonderzoek moet meer aanwijzingen geven over de dader of daders, indien kwaad opzet bevestigd wordt. Het is nog niet bekend of er iets gestolen werd.

Jürgen Eeckhout