Uitbaatster crèche voor rechter wegens mishandeling bewerkt door: mvdb

13u05

Bron: Belga 0 Henk Deleu De uitbaatster van het Waregemse kinderhotel Cococinelle zal zich moeten verantwoorden voor de Kortrijkse strafrechter. Dat heeft de Kortrijkse raadkamer vandaag beslist, zo meldt het parket.

De raadkamer heeft zich vrijdag opnieuw gebogen over een dossier rond Kinderhotel Cococinelle in Waregem. Het parket spreekt van een twintigtal kindjes die het slachtoffer werden van slagen, mensonterende behandelingen en bedreigingen. De mishandeling zou plaatsgevonden hebben van 2011 tot 2016.

Lees ook Uitbaatster kinderhotel Waregem vraagt buiten vervolgingstelling

Gesloten

De uitbaatster zal zich binnenkort voor die feiten moeten verantwoorden voor de rechtbank. Zij ontkent de aantijgingen. De kinderopvang is momenteel gesloten. Na een inzage in het strafonderzoek schorste Kind en Gezin in augustus de vergunning "op basis van ernstige indicaties dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen in het gedrang zijn". Voorlopig blijft de opvang geschorst, maar de procedure voor die handhaving loopt verder. "Deze uitspraak van de raadkamer bevestigt de ernst van de feiten", zegt woordvoerder Leen De Bois van Kind en Gezin.

De overheidsinstelling stelde zich burgerlijke partij in het dossier en zal dat ook blijven tijdens het proces. "Het gaat ons hier zeker niet in hoofdzaak om een financiële compensatie", benadrukt Du Bois. "Onze aanvankelijke reden was inzage in het dossier en uiteraard willen we dit van nabij blijven opvolgen."

De uitbaatster van het kinderhotel werd tijdens het onderzoek even aangehouden, maar is ondertussen al geruime tijd vrij onder voorwaarden. Mogelijk komt het dossier nog dit jaar voor de rechtbank.