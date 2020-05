Uit telecomgegevens blijkt dat Belg zich weer meer verplaatst SPS

08 mei 2020

19u30

Bron: Belga 0 Tussen begin april en eind april is het gemiddelde aantal dagelijkse verplaatsingen per inwoner van ons land gestegen van 1,1 naar 1,29. Een stijging van zo'n 17 procent. Dat blijkt uit de monitoring van de telecomdata door de Taskforce Data Against Corona van minister Philippe De Backer (Open Vld). De Belgen blijken zich dus "traag maar gestaag" weer meer te gaan verplaatsen. Het verlangen naar versoepeling is kennelijk groot.

Na de invoering van de lockdown bleek dat de bevolking zich vrij snel en strikt had aangepast aan de regels. Dat werd vastgesteld uit geanonimiseerde data van de telecomoperatoren. Die toonden dat tussen begin maart en eind maart het gemiddelde aantal verplaatsingen buiten de eigen gemeente met meer dan de helft gedaald was: van gemiddeld 2,25 naar 1,1 dagelijkse verplaatsingen per inwoner.

Nieuwe data-analyses wijzen nu uit dat veel landgenoten nog altijd maximaal binnen hun postcode blijven, maar dat er toch een lichte stijging is waar te nemen in het aantal verplaatsingen buiten de eigen gemeente. Tussen begin april en eind april steeg het gemiddelde aantal dagelijkse verplaatsingen per inwoner van 1,1 naar 1,29. Een stijging van zo'n 17 procent. Het lijkt erop dat het verlangen naar versoepeling van de maatregelen groeit.

"Onze bevolking heeft een gigantische inspanning geleverd en ik wens hen daarvoor te bedanken", zegt de minister van Digitale Agenda en Privacy Philippe De Backer. "Nu de maatregelen stelselmatig versoepeld worden, zullen we een verdere stijging zien. We blijven daarom telecomdata goed monitoren. Mensen moeten zich strikt aan de opgelegde maatregelen houden. Dat wordt essentieel de komende dagen.”



