Uit het archief: Jean-Pierre Van Rossem pocht met Ferrari's op huwelijk

Redactie

14 december 2018

16u52 0

Jean-Pierre Van Rossem was veelbesproken en excentriek. Op het toppunt van zijn carrière was hij ontzettend rijk. Eind jaren 80 staat er meer dan 700 miljoen euro op zijn rekening en daar pakt hij graag mee uit. Op zijn derde huwelijk in 1990 bestaat de bruidsstoet uit Ferrari’s, Bentley’s en Chevrolets. Buiten beeld gooit hij zelfs met briefjes van 5.000 frank.