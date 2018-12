Uit het archief: Jean-Pierre Van Rossem onderbreekt eedaflegging koning Albert II Redactie

14 december 2018

12u23

Enfant terrible, beursgoeroe, meesteroplichter, econoom, politicus, schilder en rebel. Het zijn maar enkele termen die passen bij de excentrieke figuur Jean-Pierre Van Rossem, die het met veel branie, lef en een grote mond tot één van de meest besproken figuren van de afgelopen decennia schopte. In 1993 onderbrak hij nog de eedaflegging van koning Albert II. Van Rossem riep “Vive la République d’Europe! Vive Lahaut”, geïnspireerd op politicus Julien Lahaut die ook “Vive la République!” had geroepen tijdens de eedaflegging van koning Boudewijn in 1950. Lahaut werd een week na die uitspraak vermoord.

