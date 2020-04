Uit enquête blijkt: meer vertrouwen in medische experten rond coronacommunicatie dan in politici JG

16 april 2020

16u33

Bron: Belga 2 Het is vooral de medische en wetenschappelijke wereld die de Belg vertrouwen inboezemt en waarvan hij of zij informatie en aanbevelingen verwacht. Al krijgt ook premier Sophie Wilmès (MR) van 65 procent van de Belgen een goede score op het vlak van communicatie. Dat blijkt uit een enquête die in het paasweekend - en dus vóór de laatste Nationale Veiligheidsraad - werd afgenomen bij 1.500 Belgen door communicatieadviesbureau Whyte Corporate Affairs en het peilingsinstituut Dedicated.

Zo'n acht op de tien Belgen geven het zorg- en medisch personeel en de wetenschappelijke experten een goede score van zeven op tien of meer, zo blijkt uit de enquête. Op de derde plaats belandt premier Wilmès. In het Franstalige deel van het land zijn bijna drie op de vier burgers zeer tevreden over de communicatie van de premier in deze gezondheidscrisis. In Vlaanderen zien we echter een ander beeld en staat ze op gelijke voet met minister-president Jan Jambon (N-VA) met 57 procent.

De Waalse minister-president, Elio Di Rupo (PS), kreeg van slechts 55 procent van de Waalse landgenoten een goede score, maar het is Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) die het minste vertrouwen geniet. Zijn communicatie wordt slechts door 29 procent van de Brusselaars erg goed bevonden. De woordvoerders van de federale regering die dagelijks communiceren over de evolutie van de pandemie worden daarentegen zeer gewaardeerd door 60 procent van de burgers.

Ook de wetshandhavingsdiensten maken deel uit van een goed gemiddelde van de evaluaties. Van de 1.500 ondervraagde Belgen beoordeelt 47% hun communicatie positief.

EU gebuisd

Aan de andere kant genieten de gemeentelijke vertegenwoordigers niet veel vertrouwen. Slechts 37 procent van de Belgen vertrouwt hun communicatie. De slechtste leerlingen in de klas op het gebied van communicatie in deze ongekende crisistijd zijn tot slot de Europese instellingen en de Europese Unie. Slechts één Belg op de vier vertrouwt op hun communicatie.

De enquête onderzocht ook de verwachtingen van de Belgen met betrekking tot informatie over het coronavirus en de lockdown. De onderwerpen die de meerderheid van de Belgen het meest interesseren zijn verklaringen van deskundigen over de pandemie. In de drie gewesten van het land willen de Belgen ook vooral advies en aanbevelingen over de beste manieren om niemand te besmetten en over het nut van een reeks beperkende maatregelen.

