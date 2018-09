UGent ziet geen graten in Schild & Vrienden-opvolger in raad van bestuur Bruno Struys

11 september 2018

15u00

Bron: De Morgen 7 De UGent ziet voorlopig geen probleem in de opvolging van Dries Van Langenhove in de raad van bestuur door Louis De Stoop, eveneens een prominent Schild & Vrienden-lid. Sommige studenten gaan protesteren.

Nu Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden zijn zetel in de raad van bestuur van de UGent kwijt is, volgt vertrouweling Louis De Stoop hem in oktober op. De Stoop is net als Van Langenhove rechtenstudent en zou tot de harde kern binnen Schild & Vrienden horen. De veelbesproken Pano-reportage van vorige week toonde een Facebook-bericht waarin hij Adolf Hitler imiteert voor de Eiffeltoren.

"Onbegrijpelijk dat iemand als Louis De Stoop straks in de raad van bestuur mag zetelen", zegt studente Louise De Cooman, die vanaf oktober ook bestuurslid wordt, in De Standaard. "Het is maar logisch dat de universiteit hier een stokje voor steekt. Iemand die zich met Hitler vergelijkt, hoort daar niet thuis."

'Er stelt zich enkel een probleem rond Dries Van Langenhove als oprichter en woordvoerder van Schild & Vrienden' Woordvoerder UGent

Volgens De Standaard gaan op 25 september studenten daartegen protesteren aan het rectoraat. Ze willen onder andere dat de tuchtprocedure die al loopt tegen Dries Van Langenhove, wordt opengetrokken naar andere leden van Schild & Vrienden.

"Er stelt zich momenteel enkel een probleem rond Dries Van Langenhove als oprichter en woordvoerder van Schild & Vrienden", laat de UGent weten.