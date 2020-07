UGent wil menselijk weefsel 3D-printen: “Om op termijn medicijntesten op proefdieren te vervangen” JTO

18 juli 2020

17u37

Bron: Belga 0 Xpect-INX, een spin-offproject van de Universiteit Gent, gaat "bio-inkten" ontwikkelen waarmee ze biologische cellen, weefsel en op termijn zelfs volledige organen 3D wil gaan printen. Dat vertelt Jasper Van Hoorick, UGent-onderzoeker en medeoprichter van Xpect-INX. Met de nieuwe technologie haalde Xpect-INX ook een eerste distributiecontract binnen bij Regemat 3D, een internationaal bioprintbedrijf.

"Vlaanderen is al vele jaren pionier op het vlak van 3D-printtechnologie, met toepassingen in vele sectoren. Maar de innovatieve materialen ontwikkeld aan de Universiteit Gent laten ons nu ook toe om menselijk weefsel te gaan printen, waarmee we de medische sector uitgebreid zullen kunnen bedienen", vertelt Jasper Van Hoorick. "Het 3D-printen van cellen en weefsels is zeer complex en uitdagend, want de geprinte cellen moeten kunnen groeien en functioneren zoals normale, menselijke cellen, en samenwerken met bestaande cellen tot het lichaam ze volledig kan integreren”, klinkt het.

"Met onze zogenaamde bio-inkten ontwerpen we materialen die de structuur en functie van biologische weefsels nabootsen", legt Van Hoorick uit. "Een eerste toepassing die we op korte termijn willen realiseren is de creatie van 3D-celculturen die die van organen imiteren. Die weefsels zullen voornamelijk worden gebruikt om medicijnen op te testen. Zo kunnen we op termijn de testing van medicijnen op proefdieren terugdringen of vervangen”, aldus Van Hoorick.

Wegwerken tekort donororganen

“Maar de technologie kan op lange termijn tot nog meer geavanceerde toepassingen leiden”, zegt Van Hoorick. “Beschadigd menselijk weefsel kan dan worden vervangen door nieuw, lichaamseigen weefsel, denk maar aan borstreconstructies of zelfs het vervangen van een hartklep of meniscus. Ook al zijn ze zeer complex en groot, we hopen om later ook volledige organen zoals de lever te kunnen printen, om zo het tekort aan donororganen op te lossen”, besluit de UGent-onderzoeker.