UGent, UAntwerpen en UHasselt starten academiejaar in code oranje

16 september 2020

08u08

"We zijn het aan onszelf, aan elkaar en ten aanzien van de hele maatschappij verplicht om de veiligheid op onze campussen maximaal te garanderen", schrijft de Gentse rector Rik Van de Walle op twitter. In principe start het academiejaar volgende week in code geel, maar zowel de Universiteit Gent, de Universiteit van Antwerpen als de Hasseltse Universiteit hebben intussen laten weten dat zij hun onderwijsactiviteiten zullen starten met de veiligheidsmaatregelen die gelden in code oranje.

“De voorbije dagen is gebleken dat waakzaamheid ten aanzien van het coronavirus geboden is. Onze universiteit moet en wil haar verantwoordelijkheid nemen door in de mate van het mogelijke de verdere verspreiding ervan te beperken”, meldt de UGent. “Daarom zullen de onderwijsactiviteiten aan de UGent vanaf volgende week niet zoals initieel gepland volgens de modaliteiten van code geel maar wel volgens de modaliteiten van code oranje georganiseerd worden.”

Concreet wil dit zeggen dat de auditoria en leszalen maar voor een vijfde gevuld mogen zijn, en studenten steeds een mondmasker moeten dragen. In kleinere groepen, tot 50 personen, mag tot de helft van de capaciteit van een lokaal benut worden. Labo-oefeningen en practica gaan dus gewoon door. Deze strengere maatregelen gelden al zeker de eerste vier weken van het academiejaar, daarna zal de universiteit de situatie herevalueren.

De UGent is er zich van bewust dat de overschakeling naar oranje, een paar dagen voor de start van het academiejaar, geen evidente boodschap is. “Heel wat studenten ontvingen reeds hun lesrooster. De kans is zeer reëel dat dit eerstdaags zal moeten worden aangepast. Studenten houden daarom best de communicatie van hun opleiding en vakken in de gaten”, laat de universiteit weten.

“Verantwoordelijkheid opnemen”

“We willen het aantal studenten op onze campussen tijdelijk maar drastisch beperken, in de hoop zo snel mogelijk te kunnen schakelen naar code geel”, zegt Herman Van Goethem, de rector van UAntwerpen. De capaciteit van de aula’s wordt ook aan de UAntwerpen beperkt tot een vijfde. De practica kunnen normaal doorgaan, met voldoende onderlinge afstand en mondmaskers. In Antwerpen is er nog geen timing vastgelegd. “Zo lang de coronacijfers blijven stijgen, zal er van een terugschakeling naar code geel geen sprake zijn”, zegt een woordvoerder.

Door het academiejaar te starten in code oranje, vermindert de circulatie van jongeren in de stad substantieel, aldus de Antwerpse universiteit: “De UAntwerpen is goed voor 22.000 van de 50.000 studenten hoger onderwijs. Onze beslissing kan ertoe bijdragen dat het virus zich minder verspreidt en dat het secundair onderwijs niet verder moet inbinden”, klinkt het in een mail aan studenten en personeel.

“De overheid voerde een krachtig beleid, maar het verdient ook bijkomende ondersteuning. De Universiteit Antwerpen wil haar verantwoordelijkheid opnemen door substantieel bij te dragen aan de preventie, op dit moeilijke moment waarop het virus weer om zich heen grijpt.”

De Hasseltse Universiteit neemt dezelfde maatregelen en zal gedurende het volledige eerste semester code oranje handhaven. Of de andere hogescholen en universiteiten het voorbeeld van Antwerpen, Gent en Hasselt zullen volgen, is nog niet bekend.

Vlaamse Interuniversitaire Raad

De beslissing om tot een bepaalde kleurcode over te gaan ligt bij de universiteiten zelf, meldt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), het overlegorgaan tussen de Vlaamse universiteiten. Zij hebben regelmatig overleg op lokaal niveau en kunnen zo veel beter de risico’s inschatten. Ook hebben ze vaak eigen adviserende wetenschappers, klinkt het.

Er werd wel een pandemiematrix opgesteld, waarin opgenomen is wat een universiteit moet doen bij de respectievelijke kleurcodes, zo is vernomen van Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de VLIR. Daarin worden vier kleurcodes naargelang van de fase waarin de pandemie zich kan bevinden: code groen (nulrisico), code geel (laag risico), code oranje (matig risico) en code rood (hoog risico).

