UGent schorst Dries Van Langenhove en start procedure om hem definitief uit te sluiten Redactie

06 september 2018

16u07 0 De Gentse universiteit schorst oprichter Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden en start een tuchtprocedure om hem definitief uit te sluiten. Dat maakte rector Rik Van de Walle donderdagmiddag bekend op een persconferentie.

Van Langenhove kwam in opspraak na een veelbesproken Pano-reportage die aantoonde dat de rechtse jongerenbeweging er een radicaal, racistisch en zelfs gewelddadig discours op nahoudt. "Laat mij heel duidelijk zijn: aan onze universiteit is geen plaats meer voor hem", zei Van de Walle over de 25-jarige oprichter van de beweging.

"De reportage van gisteren heeft mij diep geschokt - als rector, als UGent’er, als bestuurder, als Vlaming, als ouder en ook gewoon als mens", aldus Van de Walle. "Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en start daarom vandaag een interne tuchtprocedure op die kan leiden tot het uitzetten van Dries Van Langenhove."

De procedure houdt onder andere ook in dat Van Langenhove vanaf morgen geschorst wordt als student en geen toegang meer heeft tot de gebouwen en faciliteiten van de universiteit. Daarnaast wordt een tuchtdossier opgemaakt, waarna de procedure doorverwezen wordt naar de tuchtcommissie voor studenten.

"Wat er zal gebeuren met andere studenten die gelinkt zijn met Schild & Vrienden, moet nog blijken", aldus Van de Walle. "Het is zo dat Van Langenhove de oprichter én woordvoerder is van de vereniging. Dit pakken wij nu al kordaat aan. Over de rest doe ik nog geen uitspraken."

Vrije meningsuiting

Van de Walle benadrukt dat de universiteit vrije meningsuiting hoog in het vaandel blijft dragen, maar zegt dat met de Pano-reportage "een belangrijke grens overschreden" is.

"Het spreekt voor zich dat aan een pluralistische universiteit als de onze iedereen zijn of haar mening mag geven, maar het discours van Schild & Vrienden zet aan tot racisme, antisemitisme, seksisme, wapengebruik en geweld. Dat is niet alleen strafbaar op juridisch vlak maar overschrijdt tevens voor ons een morele grens. Dries Van Langenhove staat als leider en woordvoerder voor de groepering Schild & Vrienden, en daarom gaan de deuren van de UGent vandaag voor hem dicht. Dat ook het parket van Gent intussen een strafdossier heeft geopend, is bijzonder positief."

"Dit kan aan elke universiteit gebeuren", geeft Van de Walle nog mee. "De studenten worden democratisch aangeduid in onze bestuursorganen - dat vind ik nog steeds een goede zaak. Ik pleit er niet voor om dit in te perken. Maar we moeten optreden als een bestuurder laakbare feiten pleegt. Eén individu was hier het probleem. We blijven doorgaan met ons participatief beleid."

Klacht

In een interview met Het Nieuwsblad heeft Dries Van Langenhove intussen laten weten een klacht voor laster te zullen indienen tegen de VRT. "De gortige, platvloerse 'grappen' hebben niets met onze beweging te maken", klinkt het. "We worden onterecht geframed als een bende racisten en antisemieten."