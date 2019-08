UGent-Rector Rik Van de Walle pleit voor verplichte ijkingstoetsen FVI

31 augustus 2019

18u02

Bron: Belga 0 De rector van de UGent, Rik Van de Walle, pleit om ijkingstoetsen in te voeren in zoveel mogelijk universitaire richtingen. Die moeten het potentieel van toekomstige studenten in kaart brengen, zodat die een betere studiekeuze maken. Hij roept de komende Vlaamse regering op om ook in de toekomst de nodige middelen te voorzien om valide ijkingstoetsen op te stellen.

"Een ijkingstoets laat aankomende studenten voelen wat verwacht wordt aan de start van een universitaire opleiding. Zo weten studenten of ze de nodige voorkennis hebben om een studie aan te vatten en er het nodige zelfvertrouwen uit te putten", zegt Van de Walle.

"Als dat niet zo is, komt er een gesprek om in te kunnen schatten welke tekorten er zijn en of die remedieerbaar zijn. In het slechtste geval raden we studenten aan om een andere studie te kiezen."

De ijkingstoets is geen toelatingsproef maar zou wel verplicht zijn. Het vraagt wel heel wat middelen om betrouwbare en kwalitatieve ijkingstoetsen te ontwerpen. In sommige vakgebieden, zoals de menswetenschappen, is het erg moeilijk om een geschikte ijkingstoets op te stellen.

De ijkingstoets zou ook op alle universiteiten best hetzelfde zijn. De vijf Vlaamse universiteiten - met uitzondering van de Universiteit Hasselt - zijn het idee genegen.